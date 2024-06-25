‘Müslüm’ün senaryosu bize ait’

2018'devizyona giren ve Müslüm Gürses'in hayatını anlatan gişe rekortmeni 'Müslüm' filminin öyküsünün kendilerine ait olduğunu söyleyen yapımcı Mine Şengöz ve senarist Yıldız Bayazıt, filmin yapımcısı Mustafa Uslu ile yapım şirketine dava açmıştı.2022'deki davada mahkeme Şengöz ile Bayazıt'ı haklı bulup iki ismin de filmin senaryo sahiplerinden olduğuna karar vermiş, filmin ön jenerikleri ile tanıtıcı malzemelerinde de Şengöz ile Bayazıt'ın ismine senarist olarak yer verilmesini uygun görmüştü.Karara itiraz eden senarist Gürhan Özçiftçi mahkemeye dilekçe sunarak, filme ilişkin afiş ve görsellerin yanı sıra Kültür Bakanlığı nezdindeki kayıtlarda dahi kendisinin ve Hakan Günday'ın senarist olarak yer aldığını bildirdi. Özçiftçi dilekçesinde, Şengöz ile Bayazıt'ın filmin senaryosunda hiçbir katkılarının olmadığını, mahkemeye sunulan 2015 tarihli mailde senaryo sahibinin Hakan Günday olduğunu, Şengöz ile Bayazıt'ın yalnızca proje-tasarım bölümünde isimlerine yer verildiği bildirdi. Özçiftçi karşı dava için sunduğu dilekçesine, belge ve delilleri ekledi ve senaryo sahipliğinin yeniden kendilerine verilmesini talep etti. Dava duruşması önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ın senaryo üzerinde hak talep etmelerinin tamamen kötü niyetli bir hareket olduğunu kaydeden Gürhan Özçiftçi; Şengöz ile Bayazıt'ın senarist olarak kabul edilmesinin hak sahipliğinin çekişmeli hale gelmesine neden olduğunu dile getirdi ve "Bu durum hukuken kabul edilemez" dedi.