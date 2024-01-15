Müstehcen görüntülerini satan fenomene tutuklama kararı

Bir vatandaş, Sarem Uysal adlı kullanıcının, birçok sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaştığını, para kazanmak için de telegram hesabından devam videoları paylaştığını ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Hesabın ve para akışının incelenmesini istedi. İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise savcılığa bildirimde bulundu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.'yi gözaltına aldı. Aylık gelirinin yüz bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisini paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.Savcılık ise dikkat çeken bir tespitle fenomenin tutuklanmasını talep etti. Şüpheli kadının yarı çıplak fotoğraflar paylaştığını ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğünü belirtti. Çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği yönünde tespitler yapan savcılık 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme' suçundan tutuklanmasını istedi. Sulh Ceza Hakimliği, eylemin niteliği, gerçekleştiriliş şekli ve yapılan araştırmalarda elde edilen görüntüleri dikkate alarak tutuklama kararı verdi.İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü. Bir platformda cinsel içerikli videolar paylaştığını belirten Yıldız H., "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak bahsedilen hesap bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak içeriklerim rızam dışında sosyal mecralarda paylaşılmış" dedi.