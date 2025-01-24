Mütevazı bir hayat yaşıyorum

Oyuncu Gökberk Demirci, önceki akşam Etiler'deydi. Yoğun iş temposu hakkında konuşan oyuncu, "Bizimkisi tatlı bir yoğunluk. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Boş zamanlarımda daha az planlı, alarmsız bir hayat tercih ediyorum ve dinleniyorum. Yorgunluktan şikayetim yok çünkü sonuçta işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Dizilerdeki tekelleşme tartışmalarına ilişkin fikri sorulan Demirci, "Bu konuların çok uzağındayım. Bizi aşan mevzular. Mütevazı bir hayat yaşayan bir insanım, kendi önümüzden yemeyi biliyoruz. Bu tür konular beni gerçekten aşıyor" şeklinde konuştu.