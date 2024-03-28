Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, önceki akşam yakın dostlarına iftar verdi. Kanser aşısı olmak için Küba'ya giden sanatçı, yeniden yurt dışına giderek yeni bir tedavi sürecine başlayacağını söyledi. Yemek yapmayı ve yedirmeyi çok sevdiğini belirten Tanyeli, "Mutfak benim terapi alanım. Allah nasip ederse, sağlıkla geri dönersem tek istediğim şey bir mutfak projesi. Kendime bir kanal açıp kendi mutfağımda yemek yapacağım. Dünya mutfağına çok hakimim. Aklı olan beni bir yemek programı projesinde kullanır" dedi.