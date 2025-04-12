Mutfakta çılgın rekabet

'Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Finaldan bir gün önce puanları iptal ettiren büyük tuz krizinin sebebi açığa çıktı. Yapılan tatlılarda tuz olması herkesi şaşırtmıştı. Tuzlu tatlının sebebi araştırılırken sorumlular aranmaya başlandı. Oklar kayınvalideleri gösterirken özellikle Azime ve Ayşe kayınvalideler şüphelerin hedefi oldu. Diskalifiye olma korkusuyla kendini ispatlamaya çalışan kayınvalideler ise masum olduklarını iddia ettiler. İncelenen kayıtlar, yapılan araştırmalar ile sebep açığa çıktı. Nişasta kavanozunun içine konulan tuz kesesinin, tatlıları tuzlu yaptığı ortaya çıktı. Gelini ve oğlunun tartışmasına dayanamayan kayınvalide baygınlık geçirdi. Panik atağı olan ve oğlunun sinirlenmesine tahammül edemeyen kayınvalide stüdyoda zor anlar yaşadı. Oğluna sesini yükselttiği için sinirlenen Ayşe kayınvalideye sağlık ekipleri müdahale etti. Tansiyonu çok yükselen kayınvalide kendine gelmekte zorlandı.