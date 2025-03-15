Mutfakta kriz bitmiyor

ATV'de yayınlanan 'Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor! Fidan ve Oğuzhan çiftinin yarışmadan çekilmesi ile boşalan masaya Aslı- Uğur çifti gelirken, büyük şok etkisi yaratan zarf seçimleri ile yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Tuğba-Mesut çiftinin yerini Rabia ve Şükrü çifti aldı. İddialı gelinlerin gelmesiyle yarışma heyecanı final günü bir kez daha zirveye tırmandı. Sevilen çift evliliklerinde yaşadıkları sorunlar ile herkesi üzmüştü.