Mutfakta kriz bitmiyor

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in sunduğu programın cuma finalinde Seda'nın yaşadığı büyük şok yayına damga vurdu. Kaldıkları otelde yaşadıkları büyük tartışma sonrası yarışmaya gelmeyen Harun, Seda'yı zor durumda bıraktı. Nursel Ergin tarafından aile birliklerinin bozulmaması için bir şans daha verilen Seda, cuma finalinde tek başına yarışmak zorunda kaldı. Malzemelerini eksik koyan Murat ve Dilara çifti büyük bir tartışma yaşadı. "Sürekli açığımı arıyorsun" diyen Dilara, stüdyoyu terk etti. Murat'a kırılan Dilara eşinin milyonların önünde özür dilemesiyle, stüdyoya geri döndü. Kayınvalidesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Merve, yaptığı çift tadım ile final günü eksi 3 puan aldı. Eşinin olumsuz düşünceleri yüzünden eksi üç puan aldığını söyleyen Merve ceza puanının sorumlusu olarak eşini gösterdi. Haftanın finalinde 20 altın bileziğin sahibi Zeyneti ve Murat çifti oldu. Zeyneti ve Murat seçtikleri zarf ile bir masayı koruma altına almaya hak kazanmışlardı. Bu hakkı Dilara ve Murat'tan yana kullanan çift, rakiplerine bir şans daha vermiş oldu.