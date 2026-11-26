Televizyonların en çok izlenen yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun' 50.bölümü ekrana geldi. Esra Erol'un sunumuyla gerçekleşen programda, Karabük doğumlu Hilal Demirel oldu. 32 yaşında, iki çocuk annesi Hilal, kazanacağı parayla ev yemekleri ve yöresel lezzetler üzerine kendi restoranını açmayı ve evlatlarının geleceğini güvence altına almayı düşündüğünü belirtti. 6 numaralı kutuyla yarışan Hilal, daha ilk turda mavi kutuların açılmasıyla büyük sevinç yaşadı. Yarışma boyunca moralini yüksek tutmayı başaran Hilal, 3. turda eşinin ve evlatlarının stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. 6. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla birlikte Hilal, bu turda gelen 900.000 TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve daha fazla riske girmedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör