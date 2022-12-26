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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Mutluluğa İtalya’da ‘Si’ Türkiye’de ‘Evet’ dediler

Geçtiğimiz ekim ayında Roma’da nikah masasına oturan ve İtalyanca evet anlamına gelen ‘Si’ diyerek evlenen Ufuk Beydemir-İpek Filiz Yazıcı, İstanbul’da da düğün yaptı. Mutluluğa bir kez daha evet diyen çift, espriyi patlattı: “Her dilde evet diyeceğiz”

Mutluluğa İtalya’da ‘Si’ Türkiye’de ‘Evet’ dediler
Geçtiğimiz aylarda Roma'da dünyaevine giren müzisyen Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, önceki akşam Sarıyer'de düğün yaptı. Sadece akrabalarını ve çok yakın arkadaşlarını çağırdıkları gecede, nikahı Ufuk Beydemir'in gitaristi İbrahim Çığşar kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise yakın dostları oldu. Yazıcı ve Beydemir, "Evet" dedikten sonra "Daha önce buna Roma'da 'Si' diyerek yanıt vermiştik. Belli ki her dilde cevap vereceğiz" diyerek espri yaptı. İkilinin akrabaları ve yakın dostları, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
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Mutluluğa İtalya’da ‘Si’ Türkiye’de ‘Evet’ dediler
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