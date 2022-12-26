Mutluluğa İtalya’da ‘Si’ Türkiye’de ‘Evet’ dediler

Geçtiğimiz aylarda Roma'da dünyaevine giren müzisyen Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, önceki akşam Sarıyer'de düğün yaptı. Sadece akrabalarını ve çok yakın arkadaşlarını çağırdıkları gecede, nikahı Ufuk Beydemir'in gitaristi İbrahim Çığşar kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise yakın dostları oldu. Yazıcı ve Beydemir, "Evet" dedikten sonra "Daha önce buna Roma'da 'Si' diyerek yanıt vermiştik. Belli ki her dilde cevap vereceğiz" diyerek espri yaptı. İkilinin akrabaları ve yakın dostları, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.