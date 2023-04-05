Pınar Deniz önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşı ile kafede oturan Pınar Deniz, 1 saat mekanda oturduktan sonra oradan ayrıldı. Basın mensupları Pınar Deniz'in kendi arabası ile gideceğini düşünürken Kaan Yıldırım sevgilisini almaya geldi. 28 Nisan'da başrollerini Berkay Ateş ile paylaştığı 'Karanlık Gece' adlı filmi vizyona girecek olan Deniz, "Heyecanla bekliyorum, güzel bir iş oldu" dedi. Kaan Yıldırım ise, "Her şey yolunda. Mutluyuz, trafik sıkışmasın, kendinize dikkat edin" diyerek oradan ayrıldı.