‘Müziğimle çocuklara eşlik etmek büyük mutluluk’

Türk müziğinin sevilen ismi Şevval Sam ve D&R'ın çocuklar için özel olarak hayata geçirdiği 'Nanninom' projesinin lansmanı D&R Kanyon mağazasında yapıldı. Sam'ın seneler önce çocuklara özel hazırladığı Nanninom albümü, D&R'a özel sınırlı sayıda hazırlanan plak, pikap ve ajandadan oluşan özel bir koleksiyonla çocukların beğenisine sunuldu. Hayranlarının yalnız bırakmadığı tanıtımda, sanatçıya oğlu Taro Emir Tekin eşlik etti. Şevval Sam, "Nanninom'u sadece bir albüm olarak değil, çocuklarımızın uykuya hazırlanırken hem sakinleşip hem de keyif alabilecekleri bir deneyim olarak tasarladık. Annelere ve çocuklara bu yolculukta eşlik etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.