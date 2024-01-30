Müziğin yıldızları ödüllerine kavuştu

25. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, sahipleriyle buluştu. Gecede Derya Uluğ; En İyi Pop Müziği Sanatçısı ve En İyi Düet ödüllerini, Norm Ender; 100. Yıl Özel Ödülü'nü, Teoman; Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü'nü, Köfn; En İyi Grup, Serdar Ortaç; En İyi Erkek Sanatçı, Canbay&Wolker En İyi Rap Müzik Sanatçısı, Melis Sezen; En İyi Oyuncu, Hasan Can Kaya; En İyi Show Programı, Emir Can İğrek; En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı, Samsun Demir; Müzik Sektörüne Katkı, Polat Yağcı; En İyi TV Program Yapımcısı, Özgür Aras; Meslek Onur Ödülü, Motive ise En İyi Albüm ödüllerini aldı.Radyo Turkuvaz'ın başarılı programcısı ve Yayın Müdürü Füsun Alkan ise (Gönül Dostu Füsun) En İyi Kadın Radyo Programcısı ödülüne layık görüldü. Gecede Acun Ilıcalı'ya da ödül verildi. Tören sonrası gazetecilerle konuşan Teoman, "Son dönemlerdeki şarkıları nasıl buluyorsunuz?'' sorusuna "Gençlerin yaptıkları müzikleri beğeniyorum. Ben öyle 'Bizim zamanımızda müzik iyiydi, şimdi kötü' diyenlerden değilim" diye yanıt verdi.