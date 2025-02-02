‘Müzik disiplin işidir’

Sakiler, Girne'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan başarılarının sırrını anlattı: "Biz mutfaktan geliyoruz. Türkiye'nin en başarılı isimlerinin hepsine çaldık. Her gün saatlerimizi enstrümanlarımıza ayırdık. Bu da haliyle disiplinli olmayı gerektiriyor, müzik disiplin işi. Çok idmanlıyız.'' Sakiler, "Daha önce Cem Yılmaz'la çalıştınız. Şimdi de Kenan Doğulu ile... İki farklı isimle çalışmak nasıl oluyor?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Tarzımız biraz farklı. Serkan ve benim aranjelerimiz, Hasan'ın sesiyle birleşince özgün bir tarz yakaladık. Hâliyle insanlar, şarkılarını bizden 'Sakiler gibi' duymak istiyor. Başarı buradan geliyor. Bu farkı yakalamak büyük mutluluk. Müzik teknoloji etkisine girmişken kendi tarzımızı yakaladık."