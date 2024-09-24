Şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde konser verdi. On binlerce kişinin izlediği konserde Sali, hit şarkılarının yanı sıra Türkçe popun klasiklerini de seslendirdi. Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı 'Beni Yak Kendini Yak'ı söylerken şov için kullanılan sahne alevleri rüzgârın etkisiyle Sali'ye doğru geldi ve saçlarının ucu alev aldı. Durumu çabuk fark eden Sali hızlı davranarak eliyle alevi söndürdü. Sonra da seyirciye "Aşk için yanıyoruz, müzik için yanıyoruz" diye seslendi.