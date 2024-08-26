Müzik ve eğlence doludizgin

Maslak'ta yer alan kültürsanat mekanında eğlence ve konserler eylül ayında da devam ediyor. 3 Eylül'de Sertab Erener, 7 Eylül'de Hande Yener açıkhava sahnesinde olacak. Konser maratonu 8 Eylül'de unutulmaz şarkılarıyla Serdar Ortaç, 13 Eylül'de başarılı grup Dolu Kadehi Ters Tut'la devam edecek. 20 Eylül'de Melike Şahin, 21 Eylül'de tüm zamanların en iyi DJ'lerinden Carl Cox sevenleriyle buluşacak. 'Beynelmilel Bir Buluşma' isimli etkinlikle ise Selda Bağcan, Kym Mazelle, Kum ve Dj Artemis sıradışı bir buluşmaya imza atacak.