‘Müzikten kazandığım güle gidiyor’

Berdan Mardini, gül yağı fabrikasındaki çalışmalar için memleketi Mardin'e gitti. İşlerinin başından ayrılmayan Mardini, şöyle konuştu: "Burayı seviyorum. Evin altına bir stüdyoya yaptığım zaman bütün dünyaya şarkı da söylerim. Bazen fiziki olarak konserlere gitmem gerekiyor. Jetim olsa daha hızlı gideceğim. Şaka bir yana öyle şeylere önem vermiyorum. Zamanında araç ve kıyafetlere çok para verdim, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs'ta, Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelerim devam ediyor. Müzikten para kazanmam lazım. Kazandığım her şey fabrikaya gidiyor."