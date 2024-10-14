Nafaka isyanına destek yağdı

Ufuk Özkan, dün'a verdiği röportajda "İki sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den önce 74 bine şimdi de 114 bin TL'ye çıktı. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nasıl ödeyeyim?" demişti. Özkan'ın bu isyanı, dün sosyal medyada olay oldu. Bazıları Özkan'ın iyi kazanan bir oyuncu olarak bu parayı eşine ödemesi gerektiğini savunurken nafaka mağduru erkekler ise Özkan'a hak verdi. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu ile Erkekleri Koruma Derneği yaptıkları paylaşımla Özkan'a "Yanındayız" dedi ve bu sorunun çözülmesi için yetkili kurumlara yardım çağrısı yaptı.