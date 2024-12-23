‘Nafaka parasıyla düğün’ kavgası

İş adamı Barbaros Çıtmacı, geçtiğimiz yıl haziran ayında iş kadını Bihter Günaydın'dan boşandı. İddialara göre iş adamı boşanmanın ardından eski eşi Günaydın'dan aylık 300 bin lira nafaka almaya başladı. Barbaros Çıtmacı, aradan geçen 4 ayın sonunda (ekim ayında) avukat Gülnur Tutumoğlu ile dünyaevine girerek üçüncü evliliğini yaptı. Ancak iş adamının düğünü eski eşi Günaydın'dan aldığı nafaka ile yaptığı yönünde haberler yayılmaya başladı. Bu haberleri görünce dünyası başına yıkılan avukat Tutumoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.Bihter Günaydın'ın kendisi hakkında olumsuz konuştuğunu, "Onları rezil edeceğim" sözlerinin kendisine dolaylı yoldan iletildiğini, bu nedenle saldırı altında olduğunu ifade etti. Avukat Gülnur Tutumoğlu, eşi ve kendisi için iletişim kanalları ve fiziksel açıdan 6 aylık tedbir talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme önümüzdeki günlerde kararını verecek.AVUKAT Tutumoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede eşi Barbaros Çıtmacı'nın eski eşinin mahkeme kararına uymayarak ödemesi gereken borçlarını yerine getirmediğini, nafakayla düğün yaptığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, meslek itibarlarının zedelendiğini belirtti.