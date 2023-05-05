Nakilli sanatçı moral konseri verdi

TÜRKBöbrek Vakfı'nın gelenekselleştirdiği 'Diyaliz Hastalarına Moral Gecesi', 3 yıl aranın ardından önceki akşam gerçekleştirildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde, Yeşilköy'de gerçekleşen geceye yüzün üzerinde diyaliz hastası katıldı. Gecede Murat Balkan ve orkestrası sahneye çıktı.Balkan, "Ben de yakın zamana kadar sizler gibi diyaliz hastasıydım. Uzun ve yorucu bir sürecin sonunda ikinci böbrek naklimi 1 ay evvel oldum ve şu an sahnedeyim. Sizlerle olmaktan çok mutluyum ama sahnede yalnızım" diye esprili bir konuşma yaptı. Timur Erk ve Tuğba Melis Türk, hastaların tezahüratlarıyla sahneye çıktı. 'Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar' şarkısını birlikte seslendirdiler. Erk; "Ben yalnız değilim, ama her şeyiyle dört dörtlük Tuğba Melis yalnız. Parmakları hâlâ boş" deyince salon kahkahaya boğuldu.