‘Nazar değdiği için ilişkimi göz önünde yaşamıyorum’

Şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs'ta sahne aldı. Derici, sahnede giydiği kovboy kıyafetiyle ilgili "Bu sene kovboy kıyafetleri modası var, ben de bu modaya uydum" diye konuştu. Melih Kunukçu ile aşklarının çok iyi gittiğini belirten şarkıcı, "Melih'le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var, dillensin istemiyorum. O yüzden sakin yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım" dedi. Geçtiğimiz günlerde uyurgezer olduğunu açıklayan şarkıcı, rahatsızlığıyla ilgili de şunları söyledi: "Uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim."