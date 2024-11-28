‘Necip Fazıl’ filmi tamamlandı

Necip Fazıl Kısakürek'in, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen 'Bir Adam Yaratmak' adlı tiyatro oyunu, beyazperdeye uyarlandı. Engin Altan Düzyatan ve Gülper Özdemir'in başrol oynadığı, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi isimlerin de yer aldığı filmin, 7 Ekim'de Üsküdar'da başlayan çekimleri tamamlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Murat Çeri'nin yönettiği filmin 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor. 'Bir Adam Yaratmak', ilerleyen zamanlarda uluslararası festivallerde de yer alacak ve Kısakürek'in eseri dünyaya tanıtılacak.