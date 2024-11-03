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Giriş Tarihi: 4.11.2024

‘Necip Fazıl’ın eserinde oynamak benim için kıymetli’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Necip Fazıl’ın eserinde oynamak benim için kıymetli’
Şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' adlı tiyatro oyunu beyazperdeye uyarlanıyor. 2026'da vizyona girmesi planlanan filmin Üsküdar'daki çekimlerinde yönetmen Murat Çeri ve başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan açıklamalarda bulundu.
Filmde 'Hüsrev'i canlandıran Düzyatan, Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' eserini üniversite yıllarında okuduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Böyle bir eserde oynamak benim için kıymetli. Eserin dili, günümüz şartlarını düşündüğümüzde oldukça ağır. Artık yaşam hızlandığı için insanların varoluş sıkıntılarını düşürecek zamanları bile yok. O yüzden eserin günümüzde bir karşılığını bulması önemli. Dileğim, bu eserin dünya sinemasında hak ettiği yeri bulması" dedi. Filmin yönetmeni Çeri ise "Goethe'yle, Tolstoy'la ruh akrabası olan Necip Fazıl'ı insanlarla tekrar tanıştırmak istiyorum" diye konuştu.

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‘Necip Fazıl’ın eserinde oynamak benim için kıymetli’
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