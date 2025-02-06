Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı

Necla Nazır, eski hayat arkadaşı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından zor günler geçiriyor. Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan gerginlikler ve kızı Tuğçe Tayfur'un yaşadığı üzüntü, Nazır'ın böbrek rahatsızlığının nüksetmesine neden oldu. Nazır, önceki gün damadı Muhammed Aydın'ın desteğiyle İstanbul Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayakta durmakta zorlanan sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptı. Nazır'ın böbrek yetmezliğine bağlı şiddetli ağrılar yaşadığı ve zaman zaman yüzünü tuttuğu görüldü. Sevenleri ise sanatçının durumunu merakla bekliyor, bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmiyor.