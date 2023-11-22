Nepal’den selam var

kiloluk Nepal Güzeli Garrett, San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda tabulara meydan okumuştu. Sıfır beden mankenler arasında gururla yürüyen modelimanşet yapmış ve 'Yürüyen İskeletler Devri Bitti' başlığını atmıştı.'ın manşetini paylaşan Nepalli güzel, haberi yapan Ömer Karahan'a sosyal medya vasıtasıyla ulaşıp şu mesajı gönderdi: "Sizin desteğiniz ve Türk halkının hakkımda yaptığı cesaret verici yorumlar için teşekkür ederim. Bir gün yolumun ülkenize düşmesini dilerim! Herkese sevgiler selamlar!"