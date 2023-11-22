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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Nepal’den selam var

Kainat Güzellik Yarışması’nda Nepal’i temsil eden Jane Dipika Garrett, GÜNAYDIN’ın yaptığı ‘Yürüyen iskeletler devri bitti” haberini paylaşıp selam yolladı: “Desteğiniz ve güzel yorumlarınız için teşekkürler Türkiye!”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Nepal’den selam var
'BENİ YÜREKLENDİRDİNİZ'
100 kiloluk Nepal Güzeli Garrett, San Salvador'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda tabulara meydan okumuştu. Sıfır beden mankenler arasında gururla yürüyen modeli GÜNAYDIN manşet yapmış ve 'Yürüyen İskeletler Devri Bitti' başlığını atmıştı.



GÜNAYDIN'ın manşetini paylaşan Nepalli güzel, haberi yapan Ömer Karahan'a sosyal medya vasıtasıyla ulaşıp şu mesajı gönderdi: "Sizin desteğiniz ve Türk halkının hakkımda yaptığı cesaret verici yorumlar için teşekkür ederim. Bir gün yolumun ülkenize düşmesini dilerim! Herkese sevgiler selamlar!"
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Nepal’den selam var
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