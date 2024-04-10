Neşeli günler

Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan, çocukları Emir Aras ve Alara ile bayramı kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın yanında Dubai'de geçirdi. Düzyatan, "Nice güzel bayramlara" dedi.Oyuncu Aslı Tandoğan, eşi Tan Yeşilada, kızı Arya, oğlu Atlas ve yakınlarıyla bayramı kutladı. Tandoğan, "Sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar" dedi.Şarkıcı Hadise, yoğun iş programına bir günlük ara verdi ve annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanına gitti. Anne kız, tüm gün el ele kol kola vakit geçirdi.Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile Ramazan Bayramı'nda tatile çıktı. Tüm aile, doğanın ve güneşin tadını çıkardı.