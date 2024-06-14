Neşeli günler başlıyor

Bayramı eşi Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla birlikte geçireceğini söyleyen Burak Özçivit, "Bayramda en sevdiğim şey kurulan kalabalık sofralardır" dedi.Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile Eminönü'ne gidip Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişine çıktık. O sırada neler yaşadık neler…Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin ve eşi Burhan İvegin'in evine konuk olduk. Ünlü voleybolcu, "Eğer bayramlarda maç yoksa bizim evde şenlik olur" dedi.Umut Evirgen-Alina Boz çifti, evli olarak ilk kez bayram geçireceklerini söyledi: "Ev ev dolaşmaktansa bu kez evli bir çift olarak insanları evde ağırlayacağız."Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti kızları Luna ile mutlu evliklerinin sırrını anlattı: "Hayatta en önemli şey aile olmaktır. İnsanları birbirine bağlayan daha büyük bir bağ yok!"Oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı çiftinin evine de konuk olduk. Makal, "Trip atanları sevmem. Ne eşim ne de oğlum trip atıyor. Eşim inatçı, oğlum mızmız ama idare ediyoruz" diyerek kahkahayı bastı.