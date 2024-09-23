Neşet Ertaş müfredata girdi

2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, okullarda yaşayacak. Efsane halk ozanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onurlandırıldı. Ertaş, orta öğretimde verilen Klasik Ahlak Metinleri dersi kitabına konu oldu.Büyük ozan, 'Karacaoğlan, Hacı Bayram-ı Velî ve Neşet Ertaş'ın Şiirlerinde Ahlaki Kavram ve Yargılar' konusu içinde yer aldı. Ustanın unutulmaz şiirlerinden Yolcu'ya da kitapta yer verildi.Kitapta "Neşet Ertaş, olağanüstü yeteneği, ozanlık ve abdallık geleneğine olan hâkimiyeti yanında yaşadığı dönemi de yakalayan sözlerinin derinliği ile geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış gerçek bir saz ve söz ustasıdır. Sözlerindeki derinlik, saz çalma tekniği üniversitelerde araştırma konusu olmuştur" dendi. Ertaş'ın çocukları, Milli Eğitim Bakanlığına bu jest için teşekkür etti.