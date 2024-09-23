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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Neşet Ertaş müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Neşet Ertaş’ı ders kitaplarına aldı. 10. sınıf öğrencilerine okutulan Klasik Ahlak Metinleri kitabında, Ertaş’ın derin sözleri ve saz çalma tekniğinden övgüyle bahsediliyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Neşet Ertaş müfredata girdi
YOLCU ŞİİRİNE DE YER VERİLDİ
2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, okullarda yaşayacak. Efsane halk ozanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onurlandırıldı. Ertaş, orta öğretimde verilen Klasik Ahlak Metinleri dersi kitabına konu oldu.




Büyük ozan, 'Karacaoğlan, Hacı Bayram-ı Velî ve Neşet Ertaş'ın Şiirlerinde Ahlaki Kavram ve Yargılar' konusu içinde yer aldı. Ustanın unutulmaz şiirlerinden Yolcu'ya da kitapta yer verildi.



ERTAŞ AİLESİ TEŞEKKÜR ETTİ
Kitapta "Neşet Ertaş, olağanüstü yeteneği, ozanlık ve abdallık geleneğine olan hâkimiyeti yanında yaşadığı dönemi de yakalayan sözlerinin derinliği ile geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış gerçek bir saz ve söz ustasıdır. Sözlerindeki derinlik, saz çalma tekniği üniversitelerde araştırma konusu olmuştur" dendi. Ertaş'ın çocukları, Milli Eğitim Bakanlığına bu jest için teşekkür etti.
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Neşet Ertaş müfredata girdi
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