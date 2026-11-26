DÖRT PATİLİ AFET YENİ EVİNDE

Elma Yayınevi'nden çıkan "Bu Evde Bir Afet Var", yeni evine ve ailesine alışmaya çalışan meraklı, sevimli ve biraz da yaramaz bir köpeğin hikâyesini anlatıyor. Merve Ergenoğlu'nun resimlediği kitabın kahramanı Afet, okurlarına kendini şöyle tanıtıyor: "Merhaba, ben Afet. Adım gibi afet miyim, ona siz karar verin."

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör