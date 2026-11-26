Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, imza günleri ve kitap lansmanlarıyla okurları en sevdikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında D&R bu kez, 29 Kasım Pazar günü saat 15:00'te D&R Bağdat Caddesi'nde sinema ve televizyonda canlandırdığı karakterlerle tanınan ödüllü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'yu ağırlıyor.
Atagül Doğulu, kendi kaleme aldığı ilk çocuk kitabı "Bu Evde Bir Afet Var"'ın lansmanına özel okurlarla buluşarak kitabını imzalayacak.
DÖRT PATİLİ AFET YENİ EVİNDE
Elma Yayınevi'nden çıkan "Bu Evde Bir Afet Var", yeni evine ve ailesine alışmaya çalışan meraklı, sevimli ve biraz da yaramaz bir köpeğin hikâyesini anlatıyor. Merve Ergenoğlu'nun resimlediği kitabın kahramanı Afet, okurlarına kendini şöyle tanıtıyor: "Merhaba, ben Afet. Adım gibi afet miyim, ona siz karar verin."