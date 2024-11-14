‘Nikahta keramet varmış’

Tolga Sarıtaş, önceki gün 'Muskat' oyununu izledi. Daha önce hiç tek kişilik bir gösteri izlemediğini belirten ve heyecanını dile getiren Sarıtaş, bunun kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi. Bu yıl dünyaevine giren oyuncu, senesinin güzel geçmesi ile ilgili olarak "Nikâhta bereket varmış, onu gördük" diyerek esprili bir yanıt verdi. Eşi Zeynep Mayruk'un oyuna katılamadığını ve kendisinin de setten geldiğini ifade etti. Evlilik sonrası hayatında değişiklik olup olmadığı sorusuna ise "Zaten uzun yıllardır birlikteliğimiz vardı; ailelerin huzurunda güzel bir şekilde hayatımızı birleştirelim dedik" diyerek yanıt verdi.