Nilsu Berfin Aktaş'tan annesine ağlatan sürpriz! Kazandığı her kuruşu onun için biriktirmiş: "En büyük hayalimdi..."

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, verdiği bir röportajda hem hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi hem de ailesiyle ilgili duygusal bir mutluluğunu paylaştı. Londra'daki dil eğitiminden ev iddialarına kadar samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, biriktirdiği kazancıyla annesine ev aldığını müjdeledi.