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Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:03 Son Güncelleme: 08.10.2026 11:28

Nilsu Berfin Aktaş'tan annesine ağlatan sürpriz! Kazandığı her kuruşu onun için biriktirmiş: "En büyük hayalimdi..."

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, "Londra'dan ev satın aldı" iddialara dair samimi açıklamalarda bulundu. Londra'daki dil eğitiminden aşk hayatına kadar merak edilenleri anlatan güzel oyuncu, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

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Nilsu Berfin Aktaş’tan annesine ağlatan sürpriz! Kazandığı her kuruşu onun için biriktirmiş: En büyük hayalimdi...
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Son dönemin öne çıkan oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, verdiği bir röportajda hem hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi hem de ailesiyle ilgili duygusal bir mutluluğunu paylaştı. Londra'daki dil eğitiminden ev iddialarına kadar samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, biriktirdiği kazancıyla annesine ev aldığını müjdeledi.

BUNCA YIL SONRA BAŞARDI

Kariyerinde adım adım ilerleyen genç oyuncu, oyunculuktan kazandığı birikimleri nasıl değerlendirdiğini açıklarken en büyük mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Annesi için yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım."

"LONDRA'DAN EV ALMADIM"

Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan ve basında geniş yer bulan "Londra'dan lüks ev satın aldı" iddialarına da doğrudan yanıt veren Nilsu Berfin Aktaş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Hakkında çıkan haberleri görünce çok güldüğünü belirten oyuncu, durumu esprili bir dille özetledi.

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HABERİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİ!

"Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam. Haberi görünce çok sevindim, 'Allah'ım bu bir manifest olabilir' dedim."

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"DERDİMİ ANLATACAK KADAR ÖĞRENDİM AMA DERDİM YOK!"

Londra'daki dil eğitiminin oldukça keyifli geçtiğini aktaran Aktaş, "Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" dedikten sonra "Ama benim derdim yok" diyerek gülümsetti.

AŞK YOK!

Güzel oyuncu ayrıca hayatında bir yaz aşkı olmadığını da sözlerine ekledi.

VAZGEÇİLMEZİ KİLO ALMAK

"Vazgeçilmezim dediğin şey nedir?" sorusunda da esprili halini sürdüren Nilsu Berfin Aktaş'ın yanıtı dikkat çekti. Hayatında "vazgeçilmez" diye niteleyebileceği çok fazla şey bulunmadığını ifade eden oyuncu, "Kilo almak diyebilirim." dedi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınan genç yeteneklerden biridir.

2018 "Geleceğin Starı" adlı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çeken Aktaş, ekranlardaki kariyerine diziler ve filmlerle devam etti.

Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile tanınan oyuncu, çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Nilsu Berfin Aktaş'tan annesine ağlatan sürpriz! Kazandığı her kuruşu onun için biriktirmiş: "En büyük hayalimdi..."
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