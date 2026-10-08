Nilsu Berfin Aktaş'tan annesine ağlatan sürpriz! Kazandığı her kuruşu onun için biriktirmiş: "En büyük hayalimdi..."

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş, verdiği bir röportajda hem hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi hem de ailesiyle ilgili duygusal bir mutluluğunu paylaştı. Londra'daki dil eğitiminden ev iddialarına kadar samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, biriktirdiği kazancıyla annesine ev aldığını müjdeledi.
Kariyerinde adım adım ilerleyen genç oyuncu, oyunculuktan kazandığı birikimleri nasıl değerlendirdiğini açıklarken en büyük mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Annesi için yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım."
Bir süredir magazin kulislerinde konuşulan ve basında geniş yer bulan "Londra'dan lüks ev satın aldı" iddialarına da doğrudan yanıt veren Nilsu Berfin Aktaş, haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Hakkında çıkan haberleri görünce çok güldüğünü belirten oyuncu, durumu esprili bir dille özetledi.
Londra'daki dil eğitiminin oldukça keyifli geçtiğini aktaran Aktaş, "Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum" dedikten sonra "Ama benim derdim yok" diyerek gülümsetti.
Güzel oyuncu ayrıca hayatında bir yaz aşkı olmadığını da sözlerine ekledi.
"Vazgeçilmezim dediğin şey nedir?" sorusunda da esprili halini sürdüren Nilsu Berfin Aktaş'ın yanıtı dikkat çekti. Hayatında "vazgeçilmez" diye niteleyebileceği çok fazla şey bulunmadığını ifade eden oyuncu, "Kilo almak diyebilirim." dedi.
Nilsu Berfin Aktaş, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınan genç yeteneklerden biridir.
2018 "Geleceğin Starı" adlı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çeken Aktaş, ekranlardaki kariyerine diziler ve filmlerle devam etti.
Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile tanınan oyuncu, çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor.