Nişanlısından ayrıldı

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun, yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarına neden oldu. Mayıs ayında evlenmeyi planlayan çiftin düğünü iptal ettiği de konuşuluyor. Ancak yakın kaynaklar "Sydney ile Jonathan'ın ciddi problemleri var ama ayrılmış sayılmazlar" diyor.