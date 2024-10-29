Norveç prensesine konser

Murat Evgin, geçtiğimiz akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Norveç Sporten'de düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda konser verdi. Sanatçı Murat Evgin, Atatürk için yazdığı 'Şeref Sözüm'den 'Memleketim'e, 'Can't Take My Eyes Off Of You'dan 'İzmir Marşı'na uzanan zengin repertuvarıyla izleyenlere coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.Sanatçıyı, izleyenler arasında Norveç Prensesi Martha Louise ve eşi Durek Verrett de vardı. Prenses ve eşi, 'Can't Take My Eyes Off Of You' şarkısına eşlik etti.