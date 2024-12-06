Nurgül Yeşilçay Hollywood starları ile kırmızı halıda

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan'da 4'üncüsü düzenlenen Red Sea Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı. Kırmızı halıda dünya basınının da yoğun ilgi gösterdiği Yeşilçay, gazetecilere tek tek röportaj verdi. Cidde'de 3 gün kalacak olan oyuncu, son gün Engin Altan Düzyatan ile katılacağı söyleşide kariyerini ve Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını anlatacak. Spike Lee'nin jüri başkanı olduğu festivalin açılış gecesine Will Smith, Cathatine Zeta Jones, Michael Douglas gibi yıldız isimler katıldı.