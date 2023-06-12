Nurseli İdiz GÜNAYDIN’a konuştu birileri çok rahatsız oldu

'Türkiye muhafazakarlaşıyor' deniyor ama yok öyle bir şey! Her dakika çıplak kadın görmekten bana bile fenalık geldi'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diyorlar ama ayrışmayı laik kesim başörtü yasağıyla başlattıNurseli İdiz'in Tuba Kalçık'la yaptığı röportaj, ortalığı salladı; sabahın erken saatlerinden itibaren sosyal medyada TT oldu. İdiz'in özellikle "Türkiye'de toplumu laik kesim başörtü yasağıyla ayrıştırdı" sözleriyle 'Türkiye muhafazakârlaşıyor' iddialarına verdiği yanıt ön plana çıkarıldı.Ünlü oyuncunun bu sözlerinden rahatsız olan bir grup, İdiz'i hedef tahtasına koyarak linç etme yarışına girişti.