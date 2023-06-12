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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Nurseli İdiz GÜNAYDIN’a konuştu birileri çok rahatsız oldu

Nurseli İdiz’in “Toplumda ayrışmayı laik kesim başörtüsü yasağıyla başlattı” sözünden rahatsız olanlar, sosyal medyada linç yarışına girdi

Nurseli İdiz GÜNAYDIN’a konuştu birileri çok rahatsız oldu
'Türkiye muhafazakarlaşıyor' deniyor ama yok öyle bir şey! Her dakika çıplak kadın görmekten bana bile fenalık geldi

'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diyorlar ama ayrışmayı laik kesim başörtü yasağıyla başlattı



İDİZ'İ LİNÇ ETTİLER
Nurseli İdiz'in Tuba Kalçık'la yaptığı röportaj, ortalığı salladı; sabahın erken saatlerinden itibaren sosyal medyada TT oldu. İdiz'in özellikle "Türkiye'de toplumu laik kesim başörtü yasağıyla ayrıştırdı" sözleriyle 'Türkiye muhafazakârlaşıyor' iddialarına verdiği yanıt ön plana çıkarıldı.



Ünlü oyuncunun bu sözlerinden rahatsız olan bir grup, İdiz'i hedef tahtasına koyarak linç etme yarışına girişti.
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Nurseli İdiz GÜNAYDIN’a konuştu birileri çok rahatsız oldu
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