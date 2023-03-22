‘O gol sonrası 5 yıllık albümüm popüler oldu’

Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı, Galatasaraylı Icardi'nin gol sevincinden sonra çalınmış, Icardi de şarkıyı sosyal medyada paylaşıp Sağın'ı etiketlemişti. Sağın da kalp emojisi ile karşılık vermiş, ikili birbirini takibe almış, Sağın Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı. Şarkıcı, BJK'yı takipten çıkmasıyla ilgili "Ben Beşiktaş'ı daha önceden çıkartmıştım onlar beni takip etmiyor diye. Golden sonra şarkının çalınması çok hoşuma gitti. Icardi paylaşınca ben de paylaştım. 5 yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu" dedi.