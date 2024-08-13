‘O kadar zenginsin böyle kahvaltı mı olur!’

Bir dönemin en popüler oyuncularından Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmış zamanını ailesine adamıştı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir öğününü paylaştı. Ünlü ismin tabağını görenler gözlerine inanamadı. Kahvaltı tabağına sadece 2 adet pankek alan Özilhan'ın fit görünme çabası takipçileri de kızdırdı. Özilhan'a "O kadar paran var hâlâ bunu mu yiyorsun", "Yemeyip içmedikten sonra boşuna yaşıyorsun" gibi yorumlar yapıldı.