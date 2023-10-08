O kadın Süsen’in annesi çıktı

Atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. 99'uncu bölümde; okulda kıskançlık rüzgarı esmeye devam ediyor. Lidya, Ömer ile yakınlaşmak için matematik sınavını kullanıp Ömer'den ders alır. Bu durum Süsen'i deli eder, kızlar tuvaletinde Lidya ile saç başa kavga ederler. Lidya bu fırsatı kaçırmaz ve Ömer'e her şeyi anlatır mağduru oynar. Elif ise Oğulcan'ı kıskandırmak için Mahir'i kullanır. Berk'e gerçekleri söyleyemeyen Aybike ondan ayrılmak zorunda kalır. Asiye kuzenini teselli eder. Orhan'ın annesi onlarda kalmak için her türlü numarayı çevirir, en son torununu kaçırmaya çalışıp saldırıya uğradığı yalanı ile onları kandırmayı başarır. Yaman ile iş ortaklığına giren Akif, Ankara'ya gider ve bir AVM'de çok cazibeli bir kadınla flörtleşir. Ortadan kaybolan gizemli kadın Yaman'ın arkadaşı ve Süsen'in annesi Süreyya çıkar.