O kaza sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Atv'nin yeni dizisi 'Kör Nokta', heyecan dolu ilk bölümünü geride bırakırken izleyicilerin beğenisini kazandı. Büyük bir örtbasın ortasında kalan Aslım'ın hikayesi sosyal medyada ilgi gördü.Rabia Soytürk, Çağla Boz, İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde; Aslım, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan ile birliktedir.İki genç ailelerine evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kardeşi İpek'in doğum gününde yaşanan trafik kazası, herkesin değiştirir.