‘O kız kötü niyetli çıktı her yerden engelledim’

Geçtiğimiz hafta Rumelihisarı'nda bir balıkçı çıkışı kendisinden yaşça çok küçük Nevide Çiçek'le görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri gecesine katıldı.Gecede gazetecilerle konuşan Çilingiroğlu, çok gündem olan bu olayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı: "Bu konu hakkında ne konuşabilirim ki... Kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş, bir de 22 yaşındaymış. Beni kullandı, meğer o gece oraya basının gelmesini kendisi istemiş. Başkalarına aratmış. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı, ama pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim."