‘O paylaşımı annem yanlışlıkla beğenmiştir’

Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Buse Varol'a yönelik bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı eleştiriyi annesi Suzan Tektaş'ın beğenmesi ile ilgili şöyle konuştu: "Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni ya da yorum kısmı ile hiç ilgilenmez. Kardeşim Selçuk vefat ettikten sonra zaten annem evden çıkmıyor.Mezarlıktan eve, evden mezarlığa gidiyor. Başka yaptığı bir şey yok kadının. Huzurlu ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok." Alişan yakın dostu Çağla Şıkel'in yıllar sonra Nail Gönenli olan birlikteliği ile ilgili de "Çok mutluyum onun adına. Geçen konuştuk, birlikte yemeğe çıkacağız. Henüz tanışma fırsatım olmadı. Çağla her türlü mutluluğu hak ediyor" dedi.