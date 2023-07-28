Ünlü senarist ve oyuncu Hasan Kaçan: Ödül törenlerinde dangalak dangalak konuşuyorlar

Senarist ve oyuncu Hasan Kaçan, Sabah TV YouTube kanalında katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Kaçan, 1990'larda namaz kılmaya başlamasının duyulması sonrası hayatının altüst olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hasan Kaçan dindar oldu' diye bir haber çıktı. Vay sen misin, dinle diyanet ile uğraşan... Nimet Abla Camii'nde biri beni görmüş, o falan söylemiştir herhalde. Bu durum büyük zorluğa yol açtı benim için. Arkadaşlar, dergiye zarar verdiğimi düşündüler. O dönem çok sıkıydı bu şeyler. Sanatçı olacaksın, yazacaksın, çizeceksin, onlara göre bu kadar geri düşüncenin içinde olacaksın. Bunu ancak ayak takımı yapar. Onlara göre kötü örnek oluyorsun. İş güç kalmadı, ortada kaldık. Daha sonra Allah başka bir kapı araladı, Ekmek Teknesi'ni çektik." Ödül törenlerinde yapılan siyasi içerikli açıklamaların yanlış olduğunu ifade eden Kaçan, "Bunlar dangalak dangalak konuşmalar. İnsanlığın bir temsilcisi gibi ahkam kesiyorlar. Geç orayı. Bu tür hadiseler bir takım kutuplaştırmaları derinleştiriyor. Gerek var mı böyle bir şeye. Bu dangalakça konuşmaları yapan kişileri yine de tahkir etmemeliyiz. Yapılan eylemi kınamamız daha doğru" dedi.Kaçan, seçim döneminde sanat camiasının insanları aşağılayan tutumunu da eleştirdi: "Bu memleketin hayrına çalışan herkes aynı muameleye maruz kaldı. Turgut Özal için diktatör, kendini en yukarıda gören dediler. Ailesine varana kadar hakaretler ettiler. Ama Özal'ın bu memlekete hizmet etmekten başka hiçbir şeyi yoktu. Rahmetli Menderes'i linç etmekle kalmadılar, astılar. Şimdi Cumhurbaşkanı için de aynı şey söz konusu. Kafalarında bir canavar yaratmışlar, kötü bir elbise biçiyorlar. Fırsatını bulduğunda asıyorlar. 15 Temmuz'da da denediler ama beceremediler. Şimdi destekleyenler de aynı şekilde nasibini aldı. Sosyal medyadaki konuların üfürükten olduğu, gerçek hayatta karşılığı olmadığı görüldü." 86 yıllık Ayasofya esaretinin sona ermesini ve Başkan Erdoğan'ın rolünü değerlendiren Kaçan, "Ayasofya'yı Başkan Erdoğan açtı diye bir paylaşım yaptım. Yorumlarda çılgına dönmüşler. O yorumları yapanlar bu memleketin evladı değil. İstedikleri kadar çıldırsınlar. Ne yapalım ağabey gerçek bu. Ayasofya'yı Erdoğan açtı" dedi.KAÇAN, Erdoğan'a oy veren insanların tahkir edilmesi ve depremzedelere hakaret edilmesini ise, "Memlekette manyak mı ararsın, var! Bir kişi karşısındakini hizaya getirme vazifesi görüyorsa o adam psikopat demektir, hasta yani. Tedavi görmesi gerekli. Bu normal insan davranışı değil. Oturup bir köşeden küfür etmek, aşağılamak, hedef göstermek bunların hepsi narsistçe hadiselerdir" sözleri ile değerlendirdi.KAÇAN, dizilerde ve filmlerde bir LGBT dayatması olduğunu belirterek "Bu şeytanlığın arkasında nasıl bir şeytanlık var bilemiyorum" diyerek ekledi: "Tabii olmayan her şey yok olmaya mahkum. Yer çekimine karşı taşı havada tutamazsın. O taş kafana düşer ve paramparça eder. Belanın en büyüğü belanın nereden geldiğini bilmemektir. Mutlaka bir hesapları var ama unuttukları şu, Allah'ın da mutlaka bir hesabı var."