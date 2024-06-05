‘Ödüllerimizle bir kez daha ustalarımızı hatırladık’

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 25'incisi önceki akşam özel bir törenle gerçekleştirildi. Gecede Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay'a verildi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'nü Serpil Tamur,Kerem Alışık'ın elinden alırken, yakın zamanda kaybettiğimiz Türker İnanoğlu adına ilk kez verilen Türker İnanoğlu Vefa Ödülü; Yeşilçam'ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur'a İlker İnanoğlu tarafından takdim edildi.Ayhan Işık Özel Ödülüne layık görülen Burak Dakak ise ödülünü Sadri Alışık'ın elinden aldı. Kerem Alışık yaptığı konuşmada "Sadri Alışık Ödülleri ustalarımızı hatırlamaya aracılık ediyor. Hatırlamak bir buluşma biçimidir" dedi.