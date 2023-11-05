Kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan- Engin Polat, Sezgin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 16 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Yasadışı bahis suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimliğe gönderilen sevk yazısında avukat Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin lira, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon lira, 150 milyon lira ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi. Ayrıca "MASAK analiz raporuna göre MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları paranın 250 milyon olduğu anlaşılmakta..." gibi ifadeler yer aldı. Gün boyu yemek yemeyi reddettiği öğrenilen Dilan Polat, sorgu sırasında fenalaşarak bayıldı. Polat'ın gün içinde sadece sigara içtiği öğrenildi. Yaklaşık 10 saat süren sorgularının ardından Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli, tutuklandı. Dilan Polat hakimlik çıkışı "Oğlum sana kim bakacak" diyerek ağladı.