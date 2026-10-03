Oğulları Presley Gerber’in ölümünde ihmal iddiası! Cindy Crawford ve Rande Gerber hukuki süreç mi başlatıyor?

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber, geçtiğimiz ay 27 yaşındaki oğulları Presley Gerber'ın bir rehabilitasyon evinde hayatını kaybetmesinin ardından hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığına dair iddialar magazin gündemine sert bir giriş yaptı.
Yüksek doz uyuşturucu ve buna bağlı kalp durması sonucu yaşamını yitiren genç modelin ailesi, merkezin ve yaşam koçunun ihmali olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesini istedikleri iddia edildi.
Yaşanan acı olayın ardından aile, oğullarının ölümüyle ilgili ihmalleri araştırmak ve sorumluların ceza almasını sağlamak amacıyla yasal yollara başvurmaya karar verdikleri söylentiler arasında yer aldı.
"SADECE CEVAP DEĞİL, SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ İSTİYORLAR"
Basına yansıyan haberlere göre Crawford ve Gerber çifti, Santa Monica'daki tedavi merkezine kabul edilen oğullarının nasıl yalnız bırakıldığını ve kimin gözetiminden sorumlu olduğunu sorguluyor. Aileye yakın kaynaklar, ünlü çiftin tüm yasal seçenekleri değerlendirdiğini ve başka ailelerin benzer bir acı yaşamaması adına bu işin peşini bırakmayacağını ifade ediyor.
"REHABİLİTASYON EVİ VE YAŞAM KOÇU DURUMU BİLİYORDU" İDDİASI
Ortaya çıkan iddialara göre Presley Gerber'ın yaşam koçu, genç modelin yeniden uyuşturucu kullanmaya başladığından haberdardı. Buna rağmen koçun rehabilitasyon evini arayarak yer olup olmadığını sorduğu, tesisteki görevlinin de Gerber'ın madde etkisi altında olduğunu bilmesine rağmen kurallara aykırı şekilde onu tesise kabul ettiği öne sürülüyor.
Genç modelin hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştığı son videosunda, kaldığı tesisi ve çevresini kameraya çektiği son anlar da basında yer bulmuştu.
Ailenin başlatacağı hukuki sürecin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.27 yaşında hayatını kaybeden Presley Gerber'in son günleri ortaya çıktı: Rehabilitasyona girdikten saatler sonra neden vefat etti?