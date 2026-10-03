Oğulları Presley Gerber’in ölümünde ihmal iddiası! Cindy Crawford ve Rande Gerber hukuki süreç mi başlatıyor?

"SADECE CEVAP DEĞİL, SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ İSTİYORLAR"

Basına yansıyan haberlere göre Crawford ve Gerber çifti, Santa Monica'daki tedavi merkezine kabul edilen oğullarının nasıl yalnız bırakıldığını ve kimin gözetiminden sorumlu olduğunu sorguluyor. Aileye yakın kaynaklar, ünlü çiftin tüm yasal seçenekleri değerlendirdiğini ve başka ailelerin benzer bir acı yaşamaması adına bu işin peşini bırakmayacağını ifade ediyor.