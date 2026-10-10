Haberler Günaydın Haberleri Olaylı çift sonunda boşandı
Giriş Tarihi: 10.10.2026

Olaylı çift sonunda boşandı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olaylı çift sonunda boşandı
  • ABONE OL
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma sürecinin sonuna geldi. Mahkeme süreci devam ederken sansasyonlarla anılan ikili, önceki gün resmen boşandı. Icardi, "Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250 bin euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi" dedi. Futbolcunun çocuklarının velayet davasının Türkiye'de görüldüğü öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #WANDA NARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Olaylı çift sonunda boşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA