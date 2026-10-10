Olaylı çift sonunda boşandı

Galatasaray
'ın eski futbolcusu Mauro Icardi
, Wanda Nara
ile boşanma sürecinin sonuna geldi. Mahkeme süreci devam ederken sansasyonlarla anılan ikili, önceki gün resmen boşandı. Icardi, "Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250 bin euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi" dedi. Futbolcunun çocuklarının velayet davasının Türkiye'de görüldüğü öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör