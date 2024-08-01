‘Öldü’ haberlerini çıkaranları son kez affediyorum’

Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti. "Ailem görüyor haberleri. Annem arıyor, yazık kadına" diyen oyuncu, artık bu kişileri mahkemeye vereceğini belirtti. Nalçakan, "Beni arayıp 'Abi 16 yaşındayım' diyor. Böyle şeylerin yapılmaması lazım, şakanın da yeri var. Son kez affediyorum" dedi. Oyuncu Ahu Yağtu ile aşk yaşadığı söylentileriyle ilgili de "Kendisi ahbabım, dostum. Bu hayatta Ahu'yu pek çok şeyin üstünde tutarım. 46 yaşından sonra insanın böyle dosta ihtiyacı var. Bizi her sene sevgili ilan ediyorlar ama böyle bir şey yok."