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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Öldükten sonra da hâlâ para basıyorlar

2024’ün en çok kazanan ünlüleri arasında hayata veda eden isimler de var. İşte Forbes’un listesine göre servetleri artarak devam eden 2024’ün en çok kazanan ünlüleri

Öldükten sonra da hâlâ para basıyorlar
Hayata gözlerini yumduktan sonra da para kazanmayı sürdürenler var. Bu isimlerin çok büyük kısmıysa müzik sanatçıları... Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisi ölümlerinden sonra da milyonlarca dolar kazanan isimleri açıkladı.




Bu isimlerin ilk sırasında Michael Jackson bulunuyor. Jackson geçtiğimiz yıl tam 600 milyon dolar kazanmış. 25 Haziran 2009'da yaşama veda eden Michael Jackson'ın ölümünden bu yana toplamda 3,3 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.



Listenin ikinci sırasında ise Freddie Mercury bulunuyor. Queen'in solisti dört yıl aradan sonra ilk kez listeye geri dönüyor.



Mercury geçtiğimiz yıl 250 milyon dolar kazanmış. Listenin 10'uncu sırasında 17 milyon dolar ile John Lennon bulunuyor. Yedinci sırada yer alan Bob Marley ise geçtiğimiz yıl 34 milyon dolar kazanmış.

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Öldükten sonra da hâlâ para basıyorlar
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