Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 106'ıncı bölümde; Akif, yine bin bir yalanla kurtulmayı başarır. Suzan, Ahmet'in doğum gününde mezarı başına gider, Şevval ve çocukları da gelince ortam gerilir. Sarp annesinin Suzan'a gününü göstermemesine şaşırır. Oğulcan, yıkama işinde beğendiği spor arabayı alır. Ömer'in iş yerine gider turlamak isterken kaza yapar arabayı duvara toslarlar. Elif ile Ayla yakınlaşırken Berk onu annesinin başına gelenleri öğrendiğinde yapacakları konusunda uyarır. Kazanın masrafı 60 bin lira tutar, aracın sahibi Oğulcan ile Ömer'e alacağı karşısında senet imzalatır. Parayı ödemeleri için onlara iş teklif eder. Fark etmeden onları kirli işlerine bulaştırır. Lidya, Ömer ile Süsen'in arasını açmak için Asiye'yi kullanır. Asiye şüphe edince de onu kendisine ders vermesi için ikna etmek adına Sarp'tan hoşlandığı yalanını söyler. Asiye bunu Süsen'e söylerken Sarp duyar. Akif ise hastalanan Süreyya'yı ziyarete gider.