Ömer’in doğum günü olaylı bitti

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı 'Kardeşlerim' cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medyada da ilgi gördü. 73'üncü bölümde; Suzan ve Ahmet, Ömer'e doğum günü kutlaması organize ederler. Bunu çok kıskanan Sarp, sürpriz partiyi bozar. Akif, Leyla'ya sessiz kalması karşılığında babasından kesin kurtulmasını sağlamayı teklif eder. Bunu sağlamak için de Gönül'den para ister ancak ikili arasındaki konuşmaları Orhan duyar ve Şengül'e yaptıklarını öğrenir. Bu gerçek karşısında dehşete düşen Orhan, ondan boşanmaya karar verir. Ömer'in kutlamasında Süsen ve Leyla tartışırlar. Leyla'yı kıskanan Süsen, Ömer ile arkadaşlığını kesmesini ister.