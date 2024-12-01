Önce boşanan ardından annesini kaybeden oyuncu Yeliz Şar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Şar, aşkla ilgili sorulara "Hayatıma girecek kişi vicdanlı olsun, ailesine bağlı olsun ve benim dilimi anlayacak, ruhuma hitap edecek birisi olsun. Tip önemli değil. Zaten erkekler gözleriyle, kadınlar kulaklarıyla sever.Aşkın Nur Yengi, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Konseri sırasında 18 yaşına basan kızı Nazlı Bilginer'e sürpriz doğum günü kutlaması yapan sanatçı, "Canım kızım, annesinin bir tanesi, bugün ağlamayacağım. Her şey senin için, ömrüm senin olsun" dedi. Yengi konserde bol bol çay içti.l sözlere bakarız!" yanıtını verdi.